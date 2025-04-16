Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
70,25
Экономия при брони: -9,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,94
Экономия при брони: -44,57 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
143,62
Экономия при брони: -23,33 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
171,07
Экономия при брони: -35,28 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
143,46
Экономия при брони: -34,46 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
131,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
174,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,07
Экономия при брони: -39,54 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
141,82
Экономия при брони: -19,13 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,17
Экономия при брони: -18,56 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,03
Экономия при брони: -30,92 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,98
Экономия при брони: -48,94 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
147,88
Экономия при брони: -27,62 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
171,12
Экономия при брони: -34,65 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,67
Экономия при брони: -42,08 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,55
Экономия при брони: -61,22 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,64
Экономия при брони: -19,76 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,25
Экономия при брони: -60,92 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,37
Экономия при брони: -19,49 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,30
Экономия при брони: -46,70 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,48
Экономия при брони: -40,89 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,03
Экономия при брони: -55,28 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
142,01
Экономия при брони: -12,13 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
145,80
Экономия при брони: -19,79 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,58
Экономия при брони: -29,18 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -45,10 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,60
Экономия при брони: -31,20 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
127,21
Экономия при брони: -37,25 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
145,98
Экономия при брони: -19,97 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,79
Экономия при брони: -29,39 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн