Киев
Синтомицин (Syntomicin)

Синтомицин (Syntomicin)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 348 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
118,28 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
123,46 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
131,07 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
155,99 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
160,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
118,84 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
133,91 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
160,24 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
179,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
233,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
99,62 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
135,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
126,05
Экономия при брони: -26,57 грн
99,48 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,28
Экономия при брони: -46,21 грн
118,07 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
157,05
Экономия при брони: -24,32 грн
132,73 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
182,46
Экономия при брони: -44,71 грн
137,75 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
118,25 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
123,95 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
159,92 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
212,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
116,48 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
132,70 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
213,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
136,63 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
182,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
151,81
Экономия при брони: -32,60 грн
119,21 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,88
Экономия при брони: -9,92 грн
119,96 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
169,27
Экономия при брони: -27,26 грн
142,01 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,80
Экономия при брони: -39,30 грн
143,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
120,57 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
124,68 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
136,41 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
160,96 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
182,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -39,20 грн
143,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -46,70 грн
156,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
118,48 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
123,74 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
133,82 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
160,06 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
214,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
118,16 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
161,46 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
121,08 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
133,66 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
160,13 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
181,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,30
Экономия при брони: -45,20 грн
92,10 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
152,10
Экономия при брони: -36,90 грн
115,20 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20
Экономия при брони: -24,50 грн
127,70 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,80
Экономия при брони: -39,30 грн
143,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80
Экономия при брони: -42,00 грн
156,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
121,11 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
133,43 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
160,03 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
199,27 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
109,02 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
132,00 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
144,54 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
161,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
179,72 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
127,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
143,56
Экономия при брони: -26,21 грн
117,35 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,59
Экономия при брони: -9,97 грн
119,62 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
151,47
Экономия при брони: -22,95 грн
128,52 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
168,89
Экономия при брони: -28,37 грн
140,52 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное