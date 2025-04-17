Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
143,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,80
Экономия при брони: -45,20 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
140,12
Экономия при брони: -4,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,89
Экономия при брони: -5,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,40
Экономия при брони: -43,00 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
133,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
132,17
Экономия при брони: -23,25 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
151,36
Экономия при брони: -29,98 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
172,68
Экономия при брони: -39,32 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
135,90
Экономия при брони: -12,80 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80
Экономия при брони: -57,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
139,44
Экономия при брони: -17,56 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
140,70
Экономия при брони: -7,51 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,97
Экономия при брони: -31,71 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
161,90
Экономия при брони: -24,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
136,93
Экономия при брони: -38,17 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,72
Экономия при брони: -19,80 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
141,18
Экономия при брони: -19,80 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,06
Экономия при брони: -31,70 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,50
Экономия при брони: -43,30 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -45,10 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,23
Экономия при брони: -28,97 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,71
Экономия при брони: -32,11 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
131,97
Экономия при брони: -22,84 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,00
Экономия при брони: -27,73 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
169,22
Экономия при брони: -35,86 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда