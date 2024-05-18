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Аллопуринол таблетки 100 мг блистер, №50 - Запорожье (21893) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
103,09
Экономия: -26,09 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), блистер (2)
109,03
Экономия: -35,61 грн
73,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (2)
100,50
Экономия: -27,08 грн
73,42 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
109,34
Экономия: -20,31 грн
89,03 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
109,30
Экономия: -32,30 грн
77,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
103,15
Экономия: -14,12 грн
89,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
102,50
Экономия: -11,56 грн
90,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
103,13
Экономия: -26,21 грн
76,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
100,25
Экономия: -26,83 грн
73,42 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
109,30
Экономия: -23,80 грн
85,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (4)
109,17
Экономия: -35,76 грн
73,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (30)
97,99
Экономия: -21,08 грн
76,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
111,44
Экономия: -38,03 грн
73,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
103,41
Экономия: -30,00 грн
73,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: таблетки (30)
106,39
Экономия: -29,49 грн
76,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
109,30
Экономия: -32,30 грн
77,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
101,74
Экономия: -28,33 грн
73,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2), блистер (4)
104,71
Экономия: -31,30 грн
73,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
107,16
Экономия: -33,75 грн
73,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1), блистер (4)
110,06
Экономия: -36,65 грн
73,41 грн