Аллопуринол таблетки 100 мг блистер, №50 - Харьков (21893) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
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Харьков, ул. Сумская, 71
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Харьков, просп. Гагарина, 82
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Харьков, ул. Данилевского, 6
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Всего: упаковка (4)
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Харьков, просп. Науки, 9
Подорожник
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Всего: таблетки (20)
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Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
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Всего: упаковка (1), блистер (3)
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Харьков, ул. Космическая, 23
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4), блистер (1)
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Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Аптека копейка
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Харьков, просп. Науки, 23
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