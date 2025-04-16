Эргокальциферол (Ergocalciferol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 27
45.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
62.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
63.0 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
65.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
68.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
69.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
70.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
72.0 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
84.0 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
84.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 06:30
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
85.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
85.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
94.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
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Закрыто
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Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
95.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
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106.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma