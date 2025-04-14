Эргокальциферол (Ergocalciferol)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
131.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Шахтерское, ул. Независимости, 3
183.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
190.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
190.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
190.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
193.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
195.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
195.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
196.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
197.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 06:30
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
201.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
202.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
202.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
204.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
242.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
248.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma