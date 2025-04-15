Эргокальциферол (Ergocalciferol)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
9.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 24-А
9.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 06:30
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
26.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
26.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
29.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
33.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
33.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
70.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
71.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
72.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 27
93.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
105.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Шахтерское, ул. Независимости, 3
107.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma