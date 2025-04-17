Эргокальциферол (Ergocalciferol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Киев, просп. Лесной, 25
121.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
123.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Виталюкс
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 9
128.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
128.4 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Тираспольская, 54
128.5 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
128.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
130.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
130.9 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Гната Юры, 3
134.2 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Экономная аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
137.3 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
141.8 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Глеваха, ул. Предпринимательская, 7
155.1 км
Эргокальциферол раствор масляный оральный 1.25 мг/мл флакон стеклянный 10 мл №1
Sopharma