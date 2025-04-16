Доксициклин (Doxycycline)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,19
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,91
Экономия при брони: -2,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,93
Экономия при брони: -1,87 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,80
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,93
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,65
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,59
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,85
Экономия при брони: -1,98 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,33
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,68
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,51
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,95
Экономия при брони: -2,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,10 грн