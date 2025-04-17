Доксициклин (Doxycycline)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,45
Экономия при брони: -2,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,97
Экономия при брони: -3,10 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,42
Экономия при брони: -3,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,85
Экономия при брони: -2,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,94
Экономия при брони: -1,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн