Доксициклин (Doxycycline)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,88
Экономия при брони: -1,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,93
Экономия при брони: -2,86 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,96
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,50
Экономия при брони: -3,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,19
Экономия при брони: -2,91 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,03
Экономия при брони: -2,89 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,61
Экономия при брони: -2,55 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,23
Экономия при брони: -3,39 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,77
Экономия при брони: -1,67 грн