Доксициклин (Doxycycline)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 639 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Экономия при брони: -7,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,16
Экономия при брони: -2,33 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Экономия при брони: -7,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,33
Экономия при брони: -2,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,85
Экономия при брони: -1,77 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,49
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,46
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"