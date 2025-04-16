Доксициклин (Doxycycline)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,99
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,63
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,00
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,88
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,79
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,42
Экономия при брони: -2,33 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,15
Экономия при брони: -2,34 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,33
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,90
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,17
Экономия при брони: -2,09 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,60
Экономия при брони: -3,57 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,20
Экономия при брони: -5,08 грн