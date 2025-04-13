Доксициклин (Doxycycline)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,86
Экономия при брони: -1,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,55
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,41
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,38
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,38
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,50
Экономия при брони: -3,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,96
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,66
Экономия при брони: -3,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,37
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,48
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,73
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,25
Экономия при брони: -3,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"