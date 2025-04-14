Доксициклин (Doxycycline)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,87
Экономия при брони: -3,42 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,58
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,88
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,29
Экономия при брони: -2,43 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,38
Экономия при брони: -3,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,94
Экономия при брони: -2,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,83
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,01
Экономия при брони: -2,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,86
Экономия при брони: -1,75 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,63
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,98
Экономия при брони: -2,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,54
Экономия при брони: -3,45 грн