Доксициклин (Doxycycline)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,01
Экономия при брони: -2,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,98
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,83
Экономия при брони: -1,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Доксициклин капсулы 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,58
Экономия при брони: -1,74 грн