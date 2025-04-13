Киев
Глияхол (Gliahol)

Глияхол (Gliahol)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
785,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
459,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
6.5 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
618,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Макеевская, 7
8.1 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
494,64 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
706,00
Экономия при брони: -50,00 грн
656,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
9.9 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,00
Экономия при брони: -53,30 грн
688,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
9.9 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
688,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
706,00
Экономия при брони: -50,00 грн
656,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
664,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,90
Экономия при брони: -54,20 грн
688,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,60
Экономия при брони: -53,90 грн
688,70 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
33.6 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
636,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
33.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
637,45 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 5
33.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
667,80
Экономия при брони: -0,10 грн
667,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калита, ул. Мира, 45
48.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
618,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 44
59.0 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
685,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 26
59.8 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,00
Экономия при брони: -56,60 грн
685,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
60.0 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
618,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
77.3 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
637,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
78.1 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
667,80
Экономия при брони: -0,10 грн
667,70 грн
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