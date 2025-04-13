Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
6.5 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Макеевская, 7
8.1 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
706,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Лисковская, 12/1
9.9 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,00
Экономия при брони: -53,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
9.9 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
706,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Аптека бам
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,90
Экономия при брони: -54,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,60
Экономия при брони: -53,90 грн
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Аптека низких цен
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
33.6 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Аптека копейка
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
33.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Ощад аптека
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 5
33.7 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
667,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Калита, ул. Мира, 45
48.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Фастов, пл. Привокзальная, 44
59.0 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 26
59.8 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,00
Экономия при брони: -56,60 грн
Бажаемо здоровья
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
60.0 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
77.3 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
78.1 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
667,80
Экономия при брони: -0,10 грн