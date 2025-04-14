Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,80
Экономия при брони: -46,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,80
Экономия при брони: -46,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,90
Экономия при брони: -46,20 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
48.0 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Богодухов, пл. Независимости, 38
54.9 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,90
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Краснокутск, ул. Мира, 141-А
77.8 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
445,42
Экономия при брони: -0,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
102.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Полтава, ул. Юрченко, 3
132.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
668,34
Экономия при брони: -0,34 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 43-Б
142.5 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 40
143.3 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,00
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
143.6 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 52 мин
Сумы, ул. Троицкая, 21
144.4 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
146.1 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
742,00
Экономия при брони: -56,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
776,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
776,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Глияхол капсулы №30
Бойко Клиник
776,30 грн