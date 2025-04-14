Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека tas
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
В городах рядом
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
42.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
174,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
114.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,56
Экономия при брони: -9,97 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
114.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,67
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
117.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
149,04
Экономия при брони: -6,65 грн
Мед-сервис
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Балта, ул. Госпитальеров, 26
180.5 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Городская семейная аптека
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
183.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Подорожник
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
207.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн
Подорожник
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн
Подорожник
Теплик, ул. Независимости, 38
252.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн