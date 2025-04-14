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Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)

Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 8 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
159,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
159,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
153,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
153,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
144,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
153,40 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
147,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
42.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
174,00
Экономия при брони: -29,40 грн
144,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 17:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
155,00 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
114.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,56
Экономия при брони: -9,97 грн
141,59 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 255
114.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,67
Экономия при брони: -7,85 грн
143,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
117.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
149,04
Экономия при брони: -6,65 грн
142,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
149,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
152,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Балта, ул. Госпитальеров, 26
180.5 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
172,20 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
183.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
150,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
207.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Теплик, ул. Независимости, 38
252.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
175,80 грн
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