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Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)

Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 12 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
149,52 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,40
Экономия при брони: -24,20 грн
144,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
173,70
Экономия при брони: -29,50 грн
144,20 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,56
Экономия при брони: -7,36 грн
144,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
150,78
Экономия при брони: -7,48 грн
143,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
144,17 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,57 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
144,65 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
4.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
149,52 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
4.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
153,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
152,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
148,10 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
15.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
144,65 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
156,39 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
35.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
156,39 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:40
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
152,26 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
171,80
Экономия при брони: -27,80 грн
144,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
42.2 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
144,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Яворов, ул. Маковея, 41/2
46.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,30
Экономия при брони: -24,30 грн
144,00 грн
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