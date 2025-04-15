Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,40
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
173,70
Экономия при брони: -29,50 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,56
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
150,78
Экономия при брони: -7,48 грн
Пульс
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
4.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Львов, ул. Очеретяна, 10
4.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
В городах рядом
Пульс
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
15.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Ощад аптека
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Николаев, ул. Шептицкого, 24
35.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Здорова родина
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека бам
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
171,80
Экономия при брони: -27,80 грн
Пульс
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
42.2 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Подорожник
Яворов, ул. Маковея, 41/2
46.9 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,30
Экономия при брони: -24,30 грн