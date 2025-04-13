Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
145,00
Экономия при брони: -7,94 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
162,53
Экономия при брони: -5,91 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптекарь
Киев, ул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,91
Экономия при брони: -5,07 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
5.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
163,23
Экономия при брони: -5,94 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
5.0 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека tas
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
5.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Здорова родина
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервис
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
5.6 км
Флавамед® Форте раствор оральный 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group