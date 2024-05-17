Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготовления 20 мл суспензии, №1 - Львов (188779) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 82 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 3
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Пульс
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А