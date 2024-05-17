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Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготовления 20 мл суспензии, №1 - Львов (188779) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
237,29
Экономия: -1,14 грн
236,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -30,09 грн
219,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
234,78
Экономия: -11,52 грн
223,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
243,25
Экономия: -23,35 грн
219,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
244,08
Экономия: -24,18 грн
219,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
230,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
218,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
210,20
Экономия: -10,56 грн
199,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
254,28
Экономия: -34,38 грн
219,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
252,74
Экономия: -32,84 грн
219,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
229,55
Экономия: -12,65 грн
216,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
226,07
Экономия: -9,17 грн
216,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
262,15
Экономия: -24,15 грн
238,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
251,03
Экономия: -24,21 грн
226,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
254,28
Экономия: -34,38 грн
219,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
257,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
230,30 грн