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D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл, №20 - Киев (872695) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
1170,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2), стик (19)
1164,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
1275,49
Экономия: -212,18 грн
1063,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1187,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: стик (3)
1165,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
1152,69
Экономия: -93,39 грн
1059,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
1196,83
Экономия: -152,99 грн
1043,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
1280,16
Экономия: -232,56 грн
1047,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
1277,88
Экономия: -230,28 грн
1047,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: стик (10)
1015,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Апрельский, 9
Всего: упаковка (3)
1015,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заречная, 2
Всего: упаковка (1)
1076,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47-А
Всего: упаковка (1)
1137,62
Экономия: -92,62 грн
1045,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
1135,99
Экономия: -74,22 грн
1061,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (1), стик (8)
1153,34
Экономия: -101,46 грн
1051,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: стик (15)
1076,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (1)
1197,06
Экономия: -136,44 грн
1060,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: жидкость (12)
1153,35
Экономия: -99,55 грн
1053,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Кошевая, 110
Всего: упаковка (1)
1193,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
1144,88
Экономия: -101,78 грн
1043,10 грн