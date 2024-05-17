Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИАнилидыПарацетамол, комбинации без психолептиковАмицитрон® ЭкстратабЦены в аптеках

Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №10 - Одесса (378842) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
102,23
Экономия: -15,96 грн
86,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
94,62
Экономия: -5,72 грн
88,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
104,44
Экономия: -11,90 грн
92,54 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
98,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
95,20
Экономия: -3,30 грн
91,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
92,20
Экономия: -6,02 грн
86,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (2)
97,28
Экономия: -7,38 грн
89,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (3)
102,50
Экономия: -15,22 грн
87,28 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
110,95
Экономия: -3,33 грн
107,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
97,17
Экономия: -5,27 грн
91,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
98,01
Экономия: -11,76 грн
86,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
102,36
Экономия: -9,91 грн
92,45 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
Всего: упаковка (5)
97,50
Экономия: -10,22 грн
87,28 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
Всего: упаковка (1)
90,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (2)
97,62
Экономия: -5,17 грн
92,45 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
101,83
Экономия: -18,13 грн
83,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (2)
96,38
Экономия: -12,68 грн
83,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (7)
88,81
Экономия: -2,81 грн
86,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (1)
96,77
Экономия: -4,87 грн
91,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
102,62
Экономия: -10,14 грн
92,48 грн