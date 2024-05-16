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Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №10 - Харьков (378842) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
102,50
Экономия: -15,31 грн
87,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
100,12
Экономия: -11,20 грн
88,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -23,31 грн
87,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
96,83
Экономия: -5,40 грн
91,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
98,65
Экономия: -9,63 грн
89,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
98,76
Экономия: -9,85 грн
88,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
103,99
Экономия: -16,80 грн
87,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (2)
100,88
Экономия: -8,43 грн
92,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -7,31 грн
87,19 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (2)
104,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
95,66
Экономия: -13,75 грн
81,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (3)
108,45
Экономия: -6,55 грн
101,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
97,92
Экономия: -9,01 грн
88,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -12,22 грн
83,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (1)
107,13
Экономия: -17,23 грн
89,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
95,64
Экономия: -3,49 грн
92,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -20,80 грн
87,19 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
112,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (2)
85,60 грн
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
90,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Широкая, 2
Всего: упаковка (1)
98,24
Экономия: -9,37 грн
88,87 грн