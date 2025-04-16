Монтел таблетки (Montel tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
370,38
Экономия при брони: -32,78 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,16
Экономия при брони: -66,16 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
382,66
Экономия при брони: -70,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
385,53
Экономия при брони: -36,93 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,74
Экономия при брони: -14,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,80
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
387,22
Экономия при брони: -38,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
381,37
Экономия при брони: -70,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
415,17
Экономия при брони: -102,79 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,20 грн