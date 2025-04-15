Монтел таблетки (Montel tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
403,33
Экономия при брони: -104,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,95
Экономия при брони: -3,38 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,00
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
389,58
Экономия при брони: -36,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
314,58
Экономия при брони: -69,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,80
Экономия при брони: -13,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,80
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,20
Экономия при брони: -31,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
378,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Экономия при брони: -13,80 грн