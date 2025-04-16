Монтел таблетки (Montel tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,95
Экономия при брони: -3,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
384,38
Экономия при брони: -57,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Экономия при брони: -34,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
399,19
Экономия при брони: -50,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
388,73
Экономия при брони: -60,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
387,81
Экономия при брони: -74,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
399,72
Экономия при брони: -86,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,08
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
384,28
Экономия при брони: -71,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
412,39
Экономия при брони: -79,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
273,90
Экономия при брони: -0,98 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,96
Экономия при брони: -43,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
383,72
Экономия при брони: -83,28 грн