Киев
Монтел таблетки (Montel tablets)

Монтел таблетки (Montel tablets)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,95
Экономия при брони: -3,98 грн
90,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
384,38
Экономия при брони: -57,14 грн
327,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
325,28 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Экономия при брони: -34,40 грн
337,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
399,19
Экономия при брони: -50,41 грн
348,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
329,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
388,73
Экономия при брони: -60,94 грн
327,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
387,81
Экономия при брони: -74,91 грн
312,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
365,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
399,72
Экономия при брони: -86,82 грн
312,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
359,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,08
Экономия при брони: -12,15 грн
272,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
384,28
Экономия при брони: -71,38 грн
312,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
359,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
334,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
412,39
Экономия при брони: -79,71 грн
332,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
273,90
Экономия при брони: -0,98 грн
272,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,96
Экономия при брони: -43,74 грн
150,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
383,72
Экономия при брони: -83,28 грн
300,44 грн
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