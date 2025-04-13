Монтел таблетки (Montel tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
392,62
Экономия при брони: -68,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
393,69
Экономия при брони: -32,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,08
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,85
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
392,80
Экономия при брони: -69,13 грн