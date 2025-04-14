Монтел таблетки (Montel tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
392,74
Экономия при брони: -53,70 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
422,93
Экономия при брони: -83,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
422,73
Экономия при брони: -73,91 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Экономия при брони: -14,50 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
396,30
Экономия при брони: -72,06 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
391,93
Экономия при брони: -43,29 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,85
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
381,15
Экономия при брони: -56,91 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
388,25
Экономия при брони: -64,01 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
387,48
Экономия при брони: -51,04 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
394,48
Экономия при брони: -57,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
418,26
Экономия при брони: -81,27 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
388,45
Экономия при брони: -50,41 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"