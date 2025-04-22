Киев
Липа (Linden)

Липа (Linden)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 7 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
90,50 грн
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
115,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
90,50 грн
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
120,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
95,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
90,50 грн
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
90,50 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
108,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
81,50 грн
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
120,90 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
90,50 грн
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
Эконом аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
90,50 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
120,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
91,40 грн
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
102.2 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
144,00 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
115.6 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
86,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
90,50 грн
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
95,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
102,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
130.3 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
112,50 грн
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