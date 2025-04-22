Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Городская семейная аптека
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
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Мед-сервис
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Эконом аптека
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Городская семейная аптека
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
102.2 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Экономная аптека
Машевка, ул. Независимости, 123
115.6 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Prano Фиточай фиточай фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
130.3 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Prano Фиточай фиточай 50 г №1
ЗАО "Лектравы"