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Зубная паста Колгейт тройное действие (Tooth paste Colgate triple action)
Зубная паста Колгейт тройное действие (Tooth paste Colgate triple action)
Харьков
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Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.3 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
72,61
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, просп. Мира, 2-К
185.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,74
Экономия при брони:
-6,17 грн
85,57
грн
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Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
188.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,83
Экономия при брони:
-4,33 грн
80,50
грн
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Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Центральная, 2/4
190.8 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,30
Экономия при брони:
-5,80 грн
80,50
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
191.1 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,91
Экономия при брони:
-4,44 грн
86,47
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
191.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
88,86
Экономия при брони:
-3,29 грн
85,57
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
191.9 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,01
Экономия при брони:
-3,51 грн
80,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
193.2 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
66,55
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
193.7 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
88,60
Экономия при брони:
-3,03 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
195.1 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,26
Экономия при брони:
-4,69 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, бульв. Славы, 6
195.1 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,24
Экономия при брони:
-3,67 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
195.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,33
Экономия при брони:
-3,76 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
196.9 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,19
Экономия при брони:
-4,62 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
248.6 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
66,55
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
248.6 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
66,55
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
251.1 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,06
Экономия при брони:
-6,12 грн
77,94
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
251.4 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,54
Экономия при брони:
-5,60 грн
77,94
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
251.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,45
Экономия при брони:
-5,88 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
252.2 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
80,61
Экономия при брони:
-5,40 грн
75,21
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
252.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,25
Экономия при брони:
-5,75 грн
79,50
грн
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