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Зубная паста Колгейт тройное действие (Tooth paste Colgate triple action)
Зубная паста Колгейт тройное действие (Tooth paste Colgate triple action)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,00
Экономия при брони:
-3,53 грн
86,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
129.3 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,81
Экономия при брони:
-4,34 грн
86,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 39-А
138.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,85
Экономия при брони:
-3,35 грн
80,50
грн
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Открыто
Закроется через 42 мин
Обухов, ул. Киевская, 111-А
159.0 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,10
Экономия при брони:
-5,60 грн
80,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
161.8 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,68
Экономия при брони:
-5,21 грн
86,47
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
209.7 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,80
Экономия при брони:
-3,30 грн
80,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
209.9 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,34
Экономия при брони:
-4,84 грн
80,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
234.6 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,65
Экономия при брони:
-4,15 грн
80,50
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
235.1 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
67,84
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, спуск Стрелецкий, 1/4
235.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,75
Экономия при брони:
-3,28 грн
86,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Черкассы, просп. Победы, 22/1
236.3 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,76
Экономия при брони:
-4,26 грн
80,50
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
238.3 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,70
Экономия при брони:
-6,23 грн
86,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
238.3 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,50
Экономия при брони:
-5,03 грн
86,47
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
255.1 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,34
Экономия при брони:
-5,87 грн
86,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
260.4 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,50
Экономия при брони:
-3,00 грн
80,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
314.0 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,43
Экономия при брони:
-4,93 грн
80,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
314.5 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,65
Экономия при брони:
-5,15 грн
80,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
398.3 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,69
Экономия при брони:
-5,12 грн
85,57
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
406.7 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,08
Экономия при брони:
-3,51 грн
85,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
417.0 км
Зубная паста Colgate "Тройное действие" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,42
Экономия при брони:
-4,95 грн
86,47
грн
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