Бетоптик® S (Betoptic® S)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,95
Экономия при брони: -20,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
194,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
219,10
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
232,79
Экономия при брони: -8,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
219,91
Экономия при брони: -30,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
230,65
Экономия при брони: -25,15 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,79
Экономия при брони: -28,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
230,24
Экономия при брони: -24,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
222,33
Экономия при брони: -14,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
217,96
Экономия при брони: -29,63 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
194,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн