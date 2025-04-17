Бетоптик® S (Betoptic® S)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
228,29
Экономия при брони: -29,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
222,44
Экономия при брони: -33,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
217,50
Экономия при брони: -15,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
221,00
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
235,73
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
222,75
Экономия при брони: -23,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
217,30
Экономия при брони: -27,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
231,23
Экономия при брони: -31,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
240,08
Экономия при брони: -36,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
227,66
Экономия при брони: -29,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma