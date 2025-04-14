Бетоптик® S (Betoptic® S)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
216,59
Экономия при брони: -8,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
214,80
Экономия при брони: -7,04 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
216,02
Экономия при брони: -8,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
230,80
Экономия при брони: -23,45 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
225,77
Экономия при брони: -18,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
228,25
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
225,41
Экономия при брони: -11,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
216,67
Экономия при брони: -9,42 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma