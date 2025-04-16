Бетоптик® S (Betoptic® S)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
214,99
Экономия при брони: -7,55 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
219,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,45
Экономия при брони: -21,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
221,90
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
222,02
Экономия при брони: -22,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,90
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
236,07
Экономия при брони: -28,26 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
219,56
Экономия при брони: -31,23 грн