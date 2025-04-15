Бетоптик® S (Betoptic® S)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,17
Экономия при брони: -27,22 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
210,00
Экономия при брони: -19,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,30
Экономия при брони: -29,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
219,67
Экономия при брони: -26,72 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,30
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,00
Экономия при брони: -27,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
232,06
Экономия при брони: -19,55 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,70
Экономия при брони: -28,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
221,02
Экономия при брони: -26,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma