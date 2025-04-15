Киев
Бетоптик® S (Betoptic® S)

Бетоптик® S (Betoptic® S)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 151 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
202,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
191,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
180,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,17
Экономия при брони: -27,22 грн
192,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
210,00
Экономия при брони: -19,60 грн
190,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,30
Экономия при брони: -29,90 грн
190,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
196,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
178,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
219,67
Экономия при брони: -26,72 грн
192,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
190,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,30
Экономия при брони: -27,90 грн
190,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,00
Экономия при брони: -27,60 грн
190,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
232,06
Экономия при брони: -19,55 грн
212,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,70
Экономия при брони: -28,30 грн
190,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
202,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
221,02
Экономия при брони: -26,10 грн
194,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
190,00 грн
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