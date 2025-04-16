Бетоптик® S (Betoptic® S)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,70
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
194,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,61
Экономия при брони: -28,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
231,33
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
219,09
Экономия при брони: -31,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,13
Экономия при брони: -25,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
215,57
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
226,63
Экономия при брони: -25,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
217,92
Экономия при брони: -25,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma