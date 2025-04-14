Бетоптик® S (Betoptic® S)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
221,98
Экономия при брони: -22,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
232,82
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
236,99
Экономия при брони: -16,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
217,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
227,59
Экономия при брони: -18,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
222,59
Экономия при брони: -25,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
216,46
Экономия при брони: -19,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,50
Экономия при брони: -22,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
217,19
Экономия при брони: -17,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,64
Экономия при брони: -21,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
215,92
Экономия при брони: -21,87 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma