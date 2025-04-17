Бетоптик® S (Betoptic® S)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
218,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,00
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
221,71
Экономия при брони: -37,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 53 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
220,68
Экономия при брони: -26,42 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
225,27
Экономия при брони: -30,44 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
230,33
Экономия при брони: -34,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
208,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
209,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бетоптик® S капли глазные 0.25 % флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
224,07
Экономия при брони: -28,18 грн