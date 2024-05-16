Алкеран™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг, №25 - Киев (177910) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 19 аптеках
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Фармация
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Киев, бульв. Леси Украинки, 2
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Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
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Киев, ул. Большая Васильковская, 65
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Киев, бульв. Леси Украинки, 26
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
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Киев, ул. Соломенская, 33
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Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
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Киев, просп. Оболонский, 22-В
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Лагерная, 42
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Свк фарм
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Киев, просп. Берестейский, 108/1
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