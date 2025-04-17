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Ланвис™ (Lanvis™)
Ланвис™ (Lanvis™)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Ланвис таблетки 40 мг флакон №25
Aspen Pharma Trading
5924,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Ланвис таблетки 40 мг флакон №25
Aspen Pharma Trading
5924,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Ланвис таблетки 40 мг флакон №25
Aspen Pharma Trading
5862,26
грн
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