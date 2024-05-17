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Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер, №30 - Львов (669894) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
343,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
352,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
293,50 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы твердые (10)
356,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
373,80
Экономия: -81,33 грн
292,47 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
326,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: капсулы твердые (20)
351,99
Экономия: -18,71 грн
333,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
293,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: капсулы твердые (20)
369,99
Экономия: -36,71 грн
333,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
352,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (2)
341,44
Экономия: -21,42 грн
320,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
352,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
337,99
Экономия: -4,71 грн
333,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
365,99
Экономия: -32,71 грн
333,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
361,99
Экономия: -28,71 грн
333,28 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
343,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
373,99
Экономия: -40,71 грн
333,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
293,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
344,99
Экономия: -11,71 грн
333,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
361,99
Экономия: -28,71 грн
333,28 грн