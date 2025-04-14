Киев
Бетасалик® (Betasalic®)

Бетасалик® (Betasalic®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 300 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
211,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
230,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
226,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
256,16
Экономия при брони: -20,33 грн
235,83 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
236,80 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
226,70 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
226,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,04
Экономия при брони: -18,09 грн
235,95 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
214,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,27
Экономия при брони: -28,31 грн
225,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
224,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
263,46
Экономия при брони: -37,97 грн
225,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,60
Экономия при брони: -9,50 грн
237,10 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
226,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
214,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
224,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,71
Экономия при брони: -32,06 грн
225,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
255,23
Экономия при брони: -22,51 грн
232,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,20
Экономия при брони: -13,10 грн
237,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
256,66
Экономия при брони: -29,31 грн
227,35 грн
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