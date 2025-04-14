Одесса (адрес не указан)
Доступно в 300 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
256,16
Экономия при брони: -20,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,04
Экономия при брони: -18,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,27
Экономия при брони: -28,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
263,46
Экономия при брони: -37,97 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,60
Экономия при брони: -9,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,71
Экономия при брони: -32,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
255,23
Экономия при брони: -22,51 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
256,66
Экономия при брони: -29,31 грн