Киев
Бетасалик® (Betasalic®)

Бетасалик® (Betasalic®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
256,66
Экономия при брони: -8,34 грн
248,32 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,20
Экономия при брони: -16,00 грн
234,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,37
Экономия при брони: -21,94 грн
235,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
209,44 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
217,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
209,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
219,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
236,10
Экономия при брони: -1,90 грн
234,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
259,65
Экономия при брони: -44,99 грн
214,66 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,58
Экономия при брони: -35,13 грн
227,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,00
Экономия при брони: -15,80 грн
234,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
205,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,00
Экономия при брони: -15,80 грн
234,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,60
Экономия при брони: -12,40 грн
234,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,79
Экономия при брони: -46,13 грн
218,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
210,65 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
240,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
263,89
Экономия при брони: -44,59 грн
219,30 грн
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