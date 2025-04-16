Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
236,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
256,32
Экономия при брони: -37,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,74
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,13
Экономия при брони: -37,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,40
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
259,90
Экономия при брони: -41,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,10
Экономия при брони: -32,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,20
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,20
Экономия при брони: -35,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,42
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,30
Экономия при брони: -17,70 грн