Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,60
Экономия при брони: -15,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,64
Экономия при брони: -7,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
260,08
Экономия при брони: -43,96 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,60
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,00
Экономия при брони: -18,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
255,37
Экономия при брони: -37,26 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
250,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
256,38
Экономия при брони: -38,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
259,69
Экономия при брони: -31,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
246,60
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бетасалик® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,02
Экономия при брони: -33,32 грн