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VITONIKA ВИТАМИН C+ЭХИНАЦЕЯ капсулы, №30 - Киев (791537) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
90,85
Экономия: -7,16 грн
83,69 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
98,45 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
98,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
99,15 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (2)
98,89 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (3)
91,74
Экономия: -8,05 грн
83,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
85,83
Экономия: -6,63 грн
79,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 11
Всего: упаковка (1)
98,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
97,95
Экономия: -14,26 грн
83,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 14
Всего: упаковка (1)
98,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
91,47
Экономия: -6,69 грн
84,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бахмачская, 18-А
Всего: упаковка (1)
86,43
Экономия: -2,74 грн
83,69 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
101,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
100,00 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (2)
107,30 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (1)
105,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
100,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (1)
99,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
107,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
100,00 грн